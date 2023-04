Grote hoeveelheid drugs onderschept in Caribische Zee

Marineschip de Zr. Ms. Holland heeft bij vier drugstransporten ruim 2,2 ton cocaïne onderschept. Dat meldt Defensie. De drugstransporten vonden vorige maand plaats. De go-fasts werden ontdekt door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht. Na de melding stuurde het marineschip een helikopter van de Amerikaanse kustwacht en twee snelle boten erop af. Twee van de vier go-fasts gaven zich direct over. Voor de andere twee boten waren enkele waarschuwingsschoten nodig voor zij zich overgaven. In totaal zijn tien verdachten overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht. De smokkelaars worden vervolgd in de Verenigde Staten en de in beslag genomen drugs zijn vernietigd.