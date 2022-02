Spectaculaire beelden van een grote hoeveelheid vis op Grote Knip circuleren op sociale media. Grote scholen van kleine visjes zwommen in de baai en kleurden het water zwart. De visjes waren op de vlucht voor jagende roofvissen zoals tonijn. Op sociale media circuleren ook filmpjes van vissers met boten vol met vis. Dolgelukkig met hun catch of the day.