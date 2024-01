Grote namen op Curaçao Baseball Week

De Curaçao Baseball Week is gisteren van start gegaan. Drijvende kracht Hensley Meulens trapte de week af met een persconferentie in Fort Amsterdam. Er zijn verschillende activiteiten, zoals clinics waarvoor 900 kinderen zich hebben aangemeld en een Home Run Derby. Als speciale gasten zijn iconische Major League-umpire Larry Young en voormalig topspeler en manager Dusty Baker op het eiland. Die laatste won twee jaar geleden als manager de World Series met de Houstons Astros. Ook Major League-spelers Xander Bogaerts uit Aruba en onze eigen Ozzie Albies zijn van de partij. Doel van de Baseball Week is om baseball op ons eiland naar een hoger niveau te tillen.