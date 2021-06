Grote opruimacties Sint Joris en Klein Curaçao 

Vrijwilligers van de Curaçao Clean Up hebben afgelopen weekend op verschillende locaties afval opgeruimd. In samenwerking met de Sea Turtle Conservation is er niet alleen vuilnis, maar ook sargassum verwijderd op Klein Curaçao. Ook hebben 70 vrijwilligers afval opgeruimd in Sint Joris;in minder dan vier uur was er al één volledige container gevuld. Er werden onder andere televisies, strijkijzers, veel autobanden en een trouwboekje uit 1909 gevonden in de mondi. Curaçao Clean Up is enorm blij met actie en wil alle partners en vrijwilligers bedanken voor de inzet.