Er zijn grote prijsverschillen in banktarieven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fair Trade Authority, de Consumentenbond en onderzoeksbureau Re-Quest. Negen banken op Curaçao werden gevraagd om om tarieven en services die zij verlenen zoals het tarief voor een persoonlijk account of autolening. Vooral de rentepercentages van een persoonlijke lening lopen enorm uiteen: bij RBC betaal je voor een lening van 15.000 gulden die je in drie jaar aflost 19 procent rente. Bij Orco 7.3 procent. MCB, de grootste bank van het eiland, biedt zo’n lening tegen een rente van 15.6 procent.

