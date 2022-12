Grote prijsverschillen kerstinkopen

Voor wie deze kerst geen dief wil zijn van zijn eigen portemonnee biedt de consumentenstichting uitkomst. In samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft de stichting de prijzen van kerstproducten in supermarkten vergeleken. Daaruit blijkt dat het kerstassortiment van Mangusa Hypermarket groter is dan bij de concurrent. Ook is de supermarkt in Cas Cora het goedkoopst. Al ben je voor ham di pasku het voordeligst uit bij Bon bini. Daar betaal je bijna 9 gulden voor een kilo. Bij Esperamos ben je voor hetzelfde product ruim 20 gulden kwijt. Dat is niet het enige grote prijsverschil die de consumentenstichting heeft geconstateerd. Ook de prijs van kerstbrood verschilt enorm.