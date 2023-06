Grote roof apparaten bij Kooyman Zeelandia

Dieven hebben woensdag een grote slag geslagen bij Kooyman in Zeelandia. Onbekenden hebben vooral spullen van het merk ‘Makita’ gestolen. In de vroege woensdagochtend wisten de dieven de Megastore binnen te dringen en weg te komen met een grote hoeveelheid spullen. Het is nog onduidelijk hoe de roof heeft kunnen plaastvinden. Van de dieven ontbreekt ieder spoor, de politie heeft wel een Kia Rio aangetroffen met twee telefoons in de wagen die waarschijnlijk is gebruikt door de inbrekers. Het bewakingsbedrijf van Kooyman heeft tegen de politie verklaard dat er gedurende de nacht meerdere meldingen binnen kwamen van verdachte situaties, maar elke keer dat er werd gecontroleerd was er niets verdacht in of buiten de winkel te zien.

