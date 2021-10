Het sociale platform Facebook kampt momenteel met technische problemen, waardoor apps als Facebook, Instagram en Whatsapp niet goed werken. Dat bevestigt het bedrijf via Twitter. Ook op Curaçao is de storing merkbaar. Zo worden er problemen gemeld met het versturen en ontvangen van Whatsapp-berichten. Hoelang de storing duurt, is nog onbekend.

