Grote vangst politie Aruba

De Arubaanse politie heeft gisteren in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. Het gaat om cocaïne, marihuana en ‘base’. Ook is er een bedrag van 20.000 gulden in beslag genomen en twee wapens. Een 40-jarige Arubaan is in verband met de zaak gearresteerd.

De inval vond plaats in de Koningstraat in Oranjestad. De man die in het huis woont, leeft officieel van de onderstand. Daarom heeft de politie een moter van de man in beslag genomen. De moter werd tijdens de inval ontdekt.