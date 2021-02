De politie van Barber heeft gistermiddag een grote wietplantage opgerold in Flip. Daarbij werden 1598 wietplanten en twee voertuigen in de beslag genomen. Ook zijn er twee Curaçaose mannen aangehouden van 48 en 58 jaar. Het onderzoek naar de zaak werd gedaan in samenwerking met de politie van Montaña en het verkeersdepartement. De mannen hebben een proces verbaal gekregen en worden vastgehouden in kader van het verdere onderzoek.