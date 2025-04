‘Grotere fracties krijgen meer medewerkers’

In de nieuwe Staten wordt de regeling van het aantal medewerkers per fractie aangepast. Momenteel heeft elke fractie, los van de grootte, twee medewerkers. De MFK had eerder aangegeven dat deze regeling niet langer wenselijk is en dat grotere fracties de mogelijkheid moeten krijgen om meer medewerkers te hebben. De situatie is helemaal actueel geworden nu MFK 13 Statenleden heeft.

“Het parlement werkt hier al sinds 2024 aan. Het is bijna afgerond en zodra het nieuwe parlement aantreedt, krijgt elke fractie het aantal medewerkers dat past bij het aantal fractieleden dat zij hebben,” verklaarde parlementsvoorzitter Charetti America-Francisca in een verklaring aan EXTRA. In de week van 7 april zal het parlement opnieuw bijeenkomen. Dit wordt de eerste vergadering sinds de verkiezingen van 21 maart. De week na Pasen en de week van 5 mei staan ook gepland als vergaderweken voor het parlement. Het nieuwe parlement treedt 11 mei aan.