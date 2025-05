Grotere rol bedrijfsleven voor zelfredzaamheid Caribische delen Koninkrijk

Het bedrijfsleven krijgt een grotere rol in de samenwerking met de Caribische eilanden en landen in het Koninkrijk. Lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd door geld van het Rijk en lokale private partijen samen te brengen. Deze nieuwe aanpak wordt nu als eerste ingezet met de 24 miljoen euro die het Nederlandse kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de productie van vers voedsel. Staatssecretaris Zsolt Szabó heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over zijn aanpak waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de private sector.

Staatssecretaris Szabó: “Ik wil meer resultaten zien dan tot nu toe. We gaan het wat mij betreft vanaf nu anders doen. Door private partijen direct te betrekken, ontstaat meer ruimte voor investeringen van ondernemers. Dit stimuleert de economie endraagt direct bij aan economische zelfredzaamheid, wat ik naast goed bestuur ensolide financiën, essentieel acht voor de toekomst van de eilanden. Deze aanpak is

wat mij betreft ook toe te passen binnen andere economische sectoren en met het maatschappelijk middenveld. Dit is een echte ‘gamechanger’ voor de eilanden: samen met ondernemers, het maatschappelijk middenveld en lokale overheden is deze aanpak een grote kans om het nu echt goed te doen. Mijn ambitie is om dit een katalysator te laten zijn voor toekomstige investeringen op de eilanden.”

Het kabinet heeft eerder bekend gemaakt 24 miljoen euro uit te trekken voor voedselzekerheid op de zes eilanden.