Groundbreaking Epic Residences

Epic Residences, het luxueuze bouwproject bij Piscadera, krijgt vorm. Vrijdag vond de groundbreaking plaats. Het complex bestaat uit 52 appartementen, een gemeenschappelijk zwembad, gym, bergruimtes en een centrale lobby. Wat dit project bijzonder maakt zijn de groene terrassen. Het gebouw is een ontwerp van architect Cees den Heijer. Projectontwikkelaar is Bayside Development. De appartementen zijn onderdeel van het Epic at the Bay Resort. Dat is een toeristisch project waarvan het grootste deel van de appartementen ingezet worden voor short stay-verhuur en een deel voor permanent wonen. De aannemer verwacht de appartementen in het eerste kwartaal van 2026 op te leveren. Tijdens de groundbreaking werd ook een donatie gedaan aan het Ronald Mc Donalds House.