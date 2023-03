FKP gaat 22 sociale woningen in Wechi bouwen. Gisteren ging de eerste spade de grond in. De ministers van VVRP en Soaw gaven samen met de directie van FKP en Wechi Management Company het startschot voor de bouw met het planten van een boom. In totaal komen er zo’n 4000 woningen in de wijk. Het grootste deel is voor de verkoop en vrije huur. Enkele honderden zijn bestemd voor de sociale huur.