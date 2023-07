Guillano Schoop doet gooi naar positie PG

Volgend jaar januari loopt de termijn van de huidige procureur-generaal af. Tot 1 juni konden geïnteresseerden solliciteren op de baan van Ton Maan. Een van de kandidaten is officier van Justitie Guillano Schoop, die een gooi doet naar de positie van hoogste ambtenaar binnen het Openbaar Ministerie. Dat bevestigde hij op Radio MAS. Maan treedt na bijna drie jaar af omdat hij de maximumleeftijd van 65 bereikt. De sollicitatiegesprekken worden met hem gevoerd, maar ook met de hofpresident en met de ministers van Justitie. De PG moet een bruggenbouwer zijn die intensief samenwerkt met alle ketenpartners op de eilanden.

Guillano Schoop is afgestudeerd aan de juridische faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Na voltooiing van de RAIO opleiding is hij per 1 augustus 2005 benoemd tot officier van justitie. Guillano is in de loop der jaren met verschillende portefeuilles belast geweest, waaronder die van luchthaven-officier (drugs- en geldkoeriers, vervalste reisdocumenten en CITES), fiscale fraude, witwassen, mensenhandel en de Veiligheidsdienst Curaçao.

Sinds juni 2019 is hij plaatsvervangend hoofdofficier van justitie voor Curaçao. Naast zijn werk als plaatsvervangend hoofdofficier is Guillano ook parttime docent Strafrecht en Strafprocesrecht aan de juridische faculteit van de University of Curaçao.