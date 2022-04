Guus Hiddink keert terug bij Curaçaos elftal

De voetbalfederatie is in gesprek met Guus Hiddink. De voormalige voetbaltrainer en bondscoach is gevraagd om terug te keren als technisch directeur van het Curaçaos elftal. In augustus 2020 tekende Hiddink een contract als bondscoach. Hij verving Remko Bicentini, die geheel onverwachts aan de kant werd gezet. Hiddink heeft zijn contract nooit volbracht. In mei 2021 trad Patrick Kluivert aan als technisch directeur omdat Hiddink vanwege ziekte moest afhaken. Volgens de ochtendkrant Extra keert de trainer nu terug.