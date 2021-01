Haaien hebben volgens onderzoek hoge niveaus van zware metalen

In een nieuwe studie hebben onderzoekers van het onderzoeksinstituut Beneath the Waves alarmerende hoge niveaus van twaalf zware metalen, waaronder kwik, in de spierweefsels van grote rif- en tijgerhaaien in de Bahama’s gevonden. Deze nieuwe bevinding heeft belangrijke gevolgen voor de menselijke gezondheid in het Caribisch gebied. Verschillende mensen eten nog haaien op Bonaire, Saba, St. Eustatius en ook St. Maarten. Terwijl dat streng verboden is. Tijdens de studie werd het spierweefsel van 36 individuele haaien van zes soorten onderzocht. Hoewel de effecten op de gezondheid van haaien onbekend blijven, werd vastgesteld dat de concentraties van metalen die in de studie werden gevonden, de niveaus overschrijden die als giftig voor menselijke consumptie worden beschouwd.

Uit de studie bleek ook dat rifhaaien, de meer voorkomende soorten, hogere kwikwaarden hadden dan tijgerhaaien, en dat het kwikgehalte van rifhaaien toenam naarmate ze ouder werden en groter werden.