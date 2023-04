Haïtiaanse bendeleden gelyncht

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn dertien mensen gelyncht en in brand gestoken. Het gaat vermoedelijk om bendeleden, die eerder werden staande gehouden door de politie. Een woedende menigte zou hen vervolgens hebben aangevallen en gedood. Verschillende omstanders reageerden vol ontzetting. Het is onduidelijk waarom de politie niet heeft ingegrepen. De afgelopen maanden heerste veel onrust in Port-au-Prince vanwege geweld tussen de politie en bendeleden. Daarbij zijn honderden doden gevallen en duizenden inwoners dakloos geraakt omdat ze op de vlucht sloegen voor het geweld.

Port-au-Prince, een stad van circa een miljoen mensen, was al deels in handen van bendes toen in juli 2021 president Jovenel Moïse werd vermoord. De weinig populaire minister-president Ariel Henry riep zichzelf uit tot opvolger. Zowel Henry als de Verenigde Naties riepen in de afgelopen maanden op tot buitenlandse militaire interventie.

Deze video plaatste de politie van Haïti op Facebook over de acties die gisteren in de hoofdstad zijn gehouden. Kan schokkende beelden bevatten.