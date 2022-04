Half miljoen euro voor renovatie Chinees clubgebouw

De Vertegenwoordiger van Nederland Erwin Arkenbout heeft gisteren tijdens de herdenking van de Aprilmoorden spijt betuigd. Dit deed hij namens de Nederlandse staat. Gisteren was het exact 80 jaar geleden dat vijftien Chinese zeelieden op Curaçao zijn doodgeschoten. Zij protesteerden tegen de slechte veiligheidsvoorzieningen en wilden een betere betaling. Vanuit de Nederlandse overheid is er lange tijd te weinig aandacht gegeven aan deze gebeurtenis. Ook is er geen medeleven geuit voor de gevolgen van deze tragedie. Om het onrecht te herstellen stelt Nederland een half miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van het gebouw van de Curaçaose Chinese gemeenschap. Dit historische pand aan de Concordiastraat in Scharloo is onlangs als officieel monument aangewezen.

Sinds 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het uiterste geprobeerd de onderste steen boven water te krijgen over wat precies op die dag is gebeurd. De vorige minister van BZK heeft vorig jaar laten weten dat Nederland haar medeleven wil laten blijken door een passend gebaar. “Met het gebaar kunnen de tragisch omgekomen Chinese zeelieden worden herdacht, kan de geschiedenis worden gemarkeerd om te voorkomen dat die wordt vergeten, maar bovenal kan het gebaar de basis zijn voor meer wederzijds begrip, als het leidt tot het smeden van hechtere banden tussen de inwoners van de landen van het Koninkrijk van uiteenlopende oorsprong, kortom een gebaar dat bijdraagt aan een gemeenschappelijke toekomst”, aldus Arkenbout in zijn toespraak.