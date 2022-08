Halve kantoordagen voor Soaw-personeel

Van de baas mag het Soaw-personeel slechts vier uur op kantoor zitten. Dat is op basis van het advies van de arbodienst. Dat schrijft de Extra. De ambtenaren klaagden over schimmel en een slecht werkende airco. Inmiddels is het kantoor grondig schoongemaakt. In overleg met de arbodienst wordt er gekeken wanneer het personeel weer fulltime in het gebouw kan werken. Het ministerie stimuleert nog steeds thuiswerken. Ook hebben sommige ambtenaren een werkplaats elders in het gebouw gevonden.

