HAP heeft eigen website en Facebookpagina

Vanaf 1 januari van dit jaar biedt de Huisartsenpost Curaçao spoedzorg in de avonden, nachten, weekenden en tijdens nationale feestdagen. Momenteel zijn er 57 huisartsen officieel aangesloten bij de HAP. Op de website www.hap.cw kunnen bezoekers controleren of hun huisarts is aangesloten. Indien een arts niet aangesloten is, kan die geen patiënten doorverwijzen naar de Huisartsenpost.

Niet aangesloten artsen moeten zelf voor zorg buiten de reguliere werktijden zorgen. Op de website en de Facebookpagina staat informatie over de werkwijze van de HAP, de bereikbaarheid, het onderscheid tussen spoed en urgentie. Dat heeft het ministerie van Gezondheid gisteravond bekend gemaakt.