Hartman ziet debuut Curaçaos elftal aan zich voorbijgaan

Quilindschy Hartman krijgt geen toestemming van Feyenoord om zijn interlanddebuut te maken. De verdediger wist voor het eerst door te dringen tot de definitieve selectie, maar krijgt geen groen licht om zich te melden. Belangrijkste reden is zijn blessureverleden. Hartman is net terug van een zware blessure en heeft dit seizoen voor het eerst in lange tijd weer minuten gemaakt. Bradley Martis is als vervanger van de Feyenoorder opgeroepen voor het Curaçaos elftal. Andere bekende namen in de selectie zijn Vurnon Anita, Darryl Lachman, Jeremy Antonisse, Jarchinio Antonia en Leandro Bacuna. In totaal nam bondscoach Remko Bicentini 23 spelers op in zijn selectie. Op 24 en 27 september treffen de mannen het elftal van Indonesië.