Oud-directeur van het nationaal elftal Hassnah Elhage is benoemd in het bestuur van sportstichting FDDK. Ze wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van beroep is Hassnah sportconsultant, advocaat en strateeg. Ze is gespecialiseerd in sport-en arbeidsrecht, goed bestuur in sport en sportmarketing.