Hato Airport kent beste kwartaal sinds covid-uitbraak

Het vliegveld heeft de afgelopen drie maanden z’n beste kwartaal gedraaid sinds de heropening van het luchtruim in juli vorig jaar. Blijkt uit de kwartaalcijfers. In totaal waren er van juli tot en met september ruim 285 duizend vliegbewegingen van mensen op Hato. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met het kwartaal ervoor. We zijn nog niet helemaal op het niveau van voor covid. We zitten nu op 78 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Toen waren er vanzelfsprekend ook meer vluchten van en naar andere locaties.

