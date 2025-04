Hato: ‘Het is essentieel om technologie in te zetten voor veiligheid en efficiëntie’

Van 1 tot en met 3 april zijn op Curaçao internationale experts, ministers en vertegenwoordigers uit Latijns-Amerika, Verenigde Staten en het Caribisch gebied samen gekomen om de toekomst van grensbeheer en grensbeveiliging, digitale transformatie en internationale samenwerking te bespreken. In zijn openingsspeech benadrukte minister van Justitie Shalten Hato de toenemende rol van technologie in grensbeheer. In een wereld waar conflicten en economische instabiliteit leiden tot verhoogde migratiestromen, is het essentieel om technologie in te zetten voor veiligheid en efficiëntie, aldus minister Hato.

Een van de hoogtepunten van de conferentie was de presentatie van Gerold Daantje, directeur van Rechtshandhaving, Openbare Orde en Veiligheid, over de succesvolle implementatie van de Curaçao Express Pass. Dit systeem, dat in juni 2024 werd geïntroduceerd op Curaçao, stelt reizigers in staat om met uitsluitend gezichtsherkenning door de grenscontrole te gaan. “Binnen vijf seconden opent de poort en kunnen zij zonder wachttijden het land binnenkomen,” aldus Daantje. De International Border Management and Technologies Association (IBMATA) is de organisator van de IBMATA Border Management and Technologies Summit Americas 2025, die plaatsvond in het Marriott Hotel Piscadera op Curaçao.