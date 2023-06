Heel Curaçao zonder stroom

Het hele eiland is getroffen door een black-out. Sinds half 2 ‘s middags, ligt de stroom eruit. Bij enkele productie-eenheden is een storing opgetreden. De exacte oorzaak daarvan is nog niet bekend. De technici van Aqualectra zijn druk met het zoeken naar de bron. Ook wordt gekeken hoe de stroomlevering op een veilige manier kan worden hervat. Gisteren viel de elektriciteit op Bonaire uit. De stroomstoring werd veroorzaakt door een brand in een van de productie-eenheden.