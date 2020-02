Het besluit is nog niet officieel gevallen, maar het is de bedoeling dat de regering deze week bekend maakt dat er een heffing komt van een paar cent op de brandstofprijs. Zo meldt het Antilliaans Dagblad. De heffing is nodig om de extra kosten te kunnen dekken die worden gemaakt door overheids-nv’s Curoil en RdK voor de overgangsperiode van de raffinaderij.