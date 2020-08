Een auto is van de weg geraakt op de Nijlweg. Het ongeluk gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre, dat verklaarde de bestuurder van de andere auto. De bestuurder verloor daarbij de macht over het stuur en belandde op de zijkant van de wagen naast de weg, zo wordt verklaard bij de Vigilante. Een jonge vrouw moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Beide auto’s zijn flink beschadigd. De weg is tijdelijk afgezet.