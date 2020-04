Er was gisteren heftig ongeluk op de Seru Lora weg. Een vrouw verloor de macht over het stuur van haar auto en tegen een gebouw botste. Haar auto ging hierbij meerdere keren over de kop en kwam uiteindelijk terecht op de zijkant. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De extra en de vigilante plaatsten camerabeelden van het eenzijdige ongeluk op hun facebookpagina’s.