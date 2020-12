Hele lichte stijging consumentenprijzen voor oktober

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,1 procent in vergelijking met september 2020. Het inflatiecijfer is gelijk gebleven op 2,3 procent. De belangrijkste prijswijzigingen in oktober 2020 zijn: het duurder worden van rookwaren (1,3%), aardappelen, groenten en fruit (1,1%), suiker en chocolade (1.0%) en vlees en vis (0,9%).

Daar tegenover staat dat kerosine (-5,6%), elektriciteit (-1,9%) en spijsvetten (-0,2%) goedkoper zijn geworden.