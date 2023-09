Helft bewoners Mama Fina Care overgeplaatst

Slechts negen van de vijftien bewoners van bejaardenhuis Mama Fina Care zijn overgeplaatst. Dat meldt minister Javier Silvania. Eind augustus greep de Inspectie voor de Volksgezondheid in bij de instelling. De cliënten werden slecht behandeld. Ouderen werden aan bed gebonden en kregen onvoldoende zorg. De inspectie ging direct op zoek naar een vervangende woning. Maar vanwege de lange wachtlijsten in de ouderenzorg is de overplaatsing vertraagd. De inspectie is nog op zoek naar een verblijfplaats voor zes senioren.

Beeld van vectorjuice op Freepik