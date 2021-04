Helft van SDKK gevangenen gevaccineerd

250 gedetineerden in de SDKK-gevangenis zijn gevaccineerd. Dat is de helft van het totaal aantal gevangenen. Over drie weken krijgen ze hun tweede vaccinatie. De rest van de gevangenenen is niet overtuigd. Ze vertrouwen de vaccinatie niet en willen meer informatie. Ook willen ze de verzegelde producten zien en meer weten over de stoffen die worden geïnjecteerd. De directie van de gevangenis heeft aangegeven deze informatie te geven. Ook gaat de directie blijven proberen meer mensen bereid te vinden om zich te laten vaccineren. Van de 150 medewerkers is het grootste deel gevaccineerd.

