 Hensley Meulens geen nieuwe baan bij MLB

Hensley Meulens gaat tot verrassing van velen dit seizoen niet aan de slag als coach bij een Major League Baseball team. Geen enkel team heeft voor komend seizoen een beroep op hem gedaan. Door de coronapandemie kwamen er minder functies vrij. Dat schrijft USA Today. Afgelopen seizoen was Meulens actief als bench-coach bij de New York Mets. Zijn contract daar is niet verlengd. Meulens kan zich nu volledig richten op Olympische kwalificatie als manager van het Nederlands baseball team deze zomer.