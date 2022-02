Hensley Meulens tekent bij New York Yankees

Hensley Meulens heeft deze week getekend bij de New York Yankees. De Curaçaose honkballegende vervangt Eric Chavez als assistant hitting coach. Meulens won met de San Francisco Giants drie keer de World Series als slagcoach. De leiding van de New York Yankees koos de Curaçaoënaar vanwege zijn ervaring, zijn uitgebreide netwerk en het feit dat hij vijf talen spreekt. In 2017 was hij ook al met de ploeg in gesprek voor een managerspositie. Wanneer Meulens begint is nog niet bekend. De Major League Baseball ligt momenteel stil. Sinds december wordt er gestaakt. De eigenaren van de honkbalclubs en de spelers zijn het oneens over een nieuwe cao.