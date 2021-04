Herbenoemingen bij CFT

Henk Kamp en Hellen van der Wal gaan allebei een tweede termijn in bij de Colleges financieel toezicht. Dat is vandaag bekend gemaakt. Henk Kamp wordt per 1 juli op voordracht van Nederland voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het College Aruba financieel toezicht gaat zijn herbenoeming voor een zelfde periode in per 1 augustus. Voor dit College wordt ook Hellen van der Wal voor een periode van drie jaar herbenoemd. Haar herbenoeming is op voordracht van Aruba.

De herbenoemingen zijn op ministerieel niveau behandeld en zullen plaatsvinden bij Koninklijk Besluit. Henk Kamp en Hellen van der Wal zijn vanaf de zomer van 2018 lid van het C(A)ft.