Herdenking sterfdag Ced Ride

Het is vandaag een jaar geleden dat de bekende Curaçaose zanger en componist Ced Ride is overleden. Familie, vrienden en bekenden van de veelzijdige Curaçaoënaar stonden vanmorgen stil bij wat hij voor het eiland betekend heeft. Ze verzamelden zich bij zijn graf voor een herdenkingsdienst. Minister van Cultuur Van Heydoorn was daarbij aanwezig.

Ced Ride schreef tal van bekende nummers, zoals ‘Buchi Fiel’ en ‘Mi’n Ke Bo Mas’. Naast zanger was hij ook actief als dichter en kunstenaar. In zijn loopbaan kreeg hij tal van onderscheidingen. Twee weken voor zijn dood kreeg hij nog het Kruis van Verdienste opgespeld. Er zijn plannen om het nog te bouwen nationale theater naar hem te vernoemen. Cedric Ridderplaat, zoals hij in echt heette, zou vandaag 78 jaar zijn geworden. Zijn sterfdag is ook zijn verjaardag. Beeld: TeleCuraçao