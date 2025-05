Herdenkingscomité opent eerste kantoor in Caribisch deel Koninkrijk

Het Herdenkingscomité Slavernijverleden heeft zondag haar eerste kantoor geopend in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met de nieuwe vestiging, in Otrobanda op Curaçao, is er een centrale plek voor lokale ontmoetingen, dialoog en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Later dit jaar wordt ook een kantoor op Sint Eustatius geopend. Het Herdenkingscomité Slavernijverleden werd eerder dit jaar op 5 januari officieel opgericht als onafhankelijke stichting.

Het Herdenkingscomité wordt ondersteund door een werkorganisatie en valt in het Caribisch deel van het Koninkrijk onder leiding van plaatsvervangend directeur Lucia Beck. “We willen het verhaal van het slavernijverleden kantelen: van slachtofferschap naar overwinning. En dat proces begint met het serieus nemen van de kennis, ervaring en kracht die er in onze gemeenschappen leeft.” Het nieuwe kantoor op Curaçao fungeert niet alleen als werkplek, maar ook als publieksruimte. Zo huisvest het pand de permanente tentoonstelling ‘NOS: Kaminda pasado i presente ta topa’, waarin de geschiedenis van Afrikaanse gemeenschappen, de verzetshelden uit het Caribisch gebied en Suriname, de afschaffing van de slavernij en de excuses van Nederland centraal staan. De expositie eindigt met een interactief element dat bezoekers uitdaagt: ‘Wat ga jij nu doen?’