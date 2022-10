Herhaalprik vanaf maandag beschikbaar

De herhaalprik tegen corona is vanaf maandag beschikbaar bij de UO G&Gz. Het vernieuwde Pfizer-vaccin beschermt tegen meer varianten van het coronavirus. Volgens het RIVM werken de herhaalprik en de boosterprik hetzelfde. Beide prikken verbeteren de afweer en bieden extra bescherming. Op Curaçao krijgen personen van 77 jaar en ouder als eerste de herhaalprik. Daarna volgen de andere leeftijdsgroepen. Een afspraak maken is niet nodig. Mensen kunnen op 17, 18, 20 en 21 gewoon binnen komen wandelen. De UO G&Gz is geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De UO G&Gz is aan de Piscaderweg 49. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 661 0095 tijdens kantoortijden.