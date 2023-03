Heronderhandeling bijdrage aan Kustwacht

Curaçao gaat opnieuw onderhandelen over de bijdrage aan de Kustwacht. Dat meldt de minister van Justitie. MFK-minister Shalten Hato stuurt aan op een lagere bijdrage. Onder het vorige kabinet is afgesproken dat Curaçao jaarlijks ongeveer 7 miljoen gulden extra betaalt. Dat is niet begroot. Het onderhandelingsteam gaat op korte termijn in gesprek met Nederland. Eind april moet er een akkoord op ambtelijk niveau zijn.