Herontwikkeling Plaza mag status Werelderfgoed Willemstad niet in gevaar brengen

De herontwikkeling van het Plaza hotel moet zorgvuldig in overleg met Unesco gebeuren om te voorkomen dat de Werelderfgoedstatus van Willemstad in gevaar komt. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven van OCW. De minister heeft daarom begeleiding door de Rijksdienst aangeboden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao en het Heritage Plaza Consortium. Eerder stuurden de organisaties de minister een brief met hun plannen om de stad nieuw leven in te blazen en het vestigingsklimaat voor Punda en Otrobanda te verbeteren met de restauratie van het Plaza-gebouw. Van Engelshoven zegt in een reactie dat de minister van VVRP als siteholder van het werelderfgoed betrokken zal moeten zijn bij het project. Volgens het ministerie van OCW moet het project bij Unesco gemeld worden.