‘Heropening grenzen Venezuela begin januari’

Uiterlijk de eerste week van januari worden de grenzen met Venezuela heropend. Althans dat hoopt premier Pisas. Dat zei hij gisteren op TV Direct. De ambassadeur van Nederland in Caracas werkt zich uit de naad om tot een akkoord met Venezuela te komen. Maandag vond er een overleg plaats tussen de ambassadeur en de vicepresident van Venezuela. Sinds 2019 zijn de grenzen tussen Venezuela en de ABC-eilanden gesloten. President Maduro nam destijds dit besluit. Hij wilde de doorvoer door de lucht en over zee blokkeren. In die periode was er sprake van humanitaire hulp die vanuit Curaçao zou worden gestuurd. De Arubaanse regering geeft minder hoopvol op. In een persbericht verklaart het kabinet van Evelyn Wever-Croes dat de onderhandelingen nog niet zijn gestart.