Herstart Air Antilles duurt langer dan verwacht

Het duurt nog even voor de toestellen van Air Antilles de lucht weer in gaan. De airline uit Guadeloupe werd in augustus failliet verklaard en in oktober overgenomen door een Frans holdingbedrijf. Nu blijkt dat er nog onderhoud aan bepaalde toestellen moet plaatsvinden en de vluchten voorlopig niet kunnen worden hervat. Air Antilles werkte nauw samen met WinAir uit Sint Maarten. Samen voerden ze vluchten uit tussen Sint Maarten en de Aruba, Bonaire en Curaçao. Onduidelijk is of ze dat binnenkort weer samen gaan doen.

Zuster-airline Air Guyane houdt wel op te bestaan, en daardoor is er vanuit Frans Guyana, dat naast Suriname ligt, geen rechtstreekse verbinding meer met eilanden in het Caribisch gebied.