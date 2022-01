Hervormingen belastingdienst

Na het uitvoeren van een quickscan bij de belastingdienst is gebleken dat de hervormingen bij de fiscus veel tijd in beslag zullen nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat de belastingdienst op alle fronten slecht scoort als het gaat om de bedrijfsvoering. De manier waarop de organisatie in elkaar zit is een van de oorzaken voor de teleurstellende resultaten. Ook zou de belastingdienst niet capabel zijn om zelf te innoveren. Managers weten bovendien weinig over de data en handelen naar eigen verouderde inzichten. De onderzoekers stellen dat er geen snelle oplossing zal zijn om dit alles aan te pakken. Er wordt nu gewerkt aan een hervormingsplan voor de belastingdienst.

