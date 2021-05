Het rommelt bij Trabou pa Korsou

Het rommelt binnen de politieke partij Trabou pa Korsou. Het bestuur verbiedt Rennox Calmes om de naam en het logo van de partij gebruiken in het Parlement. Dat schrijft de Extra. Het bestuur van de partij erkent Calmes niet langer als partijlid. Via de deurwaarder werd Calmes gevraagd afstand te doen van de partij. Die brief is ontvangen door zijn moeder. Calmes gaat morgen met zijn zetel officieel de Staten in. Het is nog niet duidelijk waar de ruzie tussen de partij en Calmes over gaat.