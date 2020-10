“Hiddink wordt hoedanook bondscoach”

Guus Hiddink wordt hoedanook de nieuwe bondscoach van het Curacaos Elftal. Dat verzekerde technisch directeur van de FFK Etienne Siliee vanmorgen bij Maarten Schakel op Paradise FM. Momenteel is de voetbalbond FFK in een juridische strijd verwikkeld met de vorige bondscoach, Remko Bicentini. Bicentini was het niet eens met de wijze van zijn ontslag en vraagt om afkoop van zijn contract. Daar wil FFK niet aan meewerken. Hiddink heeft alleen gezegd bondscoach te willen worden als alles met zijn voorganger netjes zou worden afgehandeld. Tot op heden is dat niet gebeurd.