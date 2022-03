Historisch gebouw van de Democratische partij verkocht

Het vervallen gebouw van de Democratische Partij in Otrobanda wordt gerestaureerd. Het pand uit de 18e eeuw is verkocht. De naam van de nieuwe eigenaren is nog niet officieel bekendgemaakt. Het vastgoed in de Frederikstraat was eigendom van de familie Jonckheer. Het pand, dat in een grijs verleden diende als kantoor van Ultimo Noticia, stond jarenlang leeg. Na een brand in 1999 raakte het in verval. De laatste jaren stond het bekend als een illegale vuilstortplaats.