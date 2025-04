Historische en culturele aanwezigheid van Afro-Curaçaoënaars op Curaçao in kaart gebracht

Op 11 april presenteert Stichting NAAM de resultaten van het project ‘Kaminda Nos A Prosperá’. Dit is een baanbrekend onderzoek naar het culturele landschap van de Afro-Curaçaose gemeenschap. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Mondriaan Fonds en richt zich op het in kaart brengen van de historische en culturele aanwezigheid van Afro-Curaçaoënaars op Curaçao tussen 1540 en 1954. Tijdens het evenement wordt een digitale kaart onthuld die locaties visualiseert zoals woongebieden, begraafplaatsen, industriële werkplekken, verzamelplaatsen en uitingen van verzet.

Het project draagt volgens NAAM bij aan een bredere erkenning van de Afro-Curaçaose geschiedenis en biedt nieuwe inzichten voor onderwijs en onderzoek. Tot nu toe lag de focus in erfgoedonderzoek vooral op koloniale architectuur en de economie van de trans-Atlantische slavenhandel. Dit project richt zich juist op de leefruimtes, bewegingspatronen en culturele expressies van de Afro-Curaçaose gemeenschap. Het evenement is niet openbaar toegankelijk, maar kan live gevolgd worden via de Facebookpagina van Stichting NAAM. De expositie is van 14 tot en met 25 april 2025 te bezichtigen maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 16:00 uur.