Hof legt levenslange gevangenisstraf op voor reeks moorden

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag 1 verdachte veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en 2 andere verdachten tot langdurige gevangenisstraffen. De rechter acht het bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan liquidaties en pogingen daartoe in Sint Maarten in de jaren 2018, 2019 en 2020. Volgens het Hof betreft het ‘een hecht team van meedogenloze moordenaars die nietsontziend afrekenden met hun slachtoffers’. Felito Rombley heeft een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd gekregen. Shaville Parris kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd, waarbij het Hof heeft overwogen dat in zijn geval de samenleving blijvend tegen hem beschermd moet worden. Akeba Williams heeft 19 jaar en 10 maanden opgelegd gekregen voor een poging tot doodslag en een rol bij verschillende overvallen.