Hof van Justitie brengt werkbezoek aan Nederland

Het Hof van Justitie bracht onlangs een werkbezoek aan Nederland. De delegatie bestond uit hofpresident Mauritsz de Kort, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris. Tijdens het werkbezoek werden in totaal 23 organisaties bezocht, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid en BZK. Met deze twee ministeries werd vooral gesproken over het opzetten van juridische loketten op de BES-eilanden en een structuur voor ondermijningszaken op Aruba. Ook heeft de delegatie rechtenstudenten warm gemaakt voor een carrière op de eilanden. Ook bracht de delegatie een bezoek aan de Nationale Ombudsman. Daar is gesproken over de rol die het Hof kan spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit op de BES-eilanden.