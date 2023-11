Hof wijst cassatieverzoek Ennia af

Het Hof buigt zich op 5 december weer over de Ennia zaak. Het verzoek van de verzekeraar om in cassatie te kunnen gaan tegen het tussenvonnis is afgewezen. In deze zaak draait het om de schadevergoeding die aandeelhouder Hushang Ansary en de oud-directeuren moeten betalen voor hun wanbeleid. Eerder stelde de rechter hen aansprakelijk voor ruim 1 miljard gulden. In hoger beroep lijkt dit bedrag lager uit te komen. Op 5 december zal een deskundige worden benoemd voor het taxeren van Mullet Bay. De waarde van dit stuk terrein op Sint Maarten is belangrijk voor het eindvonnis. Door het wanbeleid zit het pensioenfonds van Ennia in de financiële problemen. De regering werkt aan een oplossing zodat de 30.000 polishouders niet de dupe zijn.